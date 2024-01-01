Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Фильм, снятый в Пермском крае, критикует блогер и поддерживают зрители «Чук и Гек» стал одним из лидеров российского проката 2023 года Поделиться Твитнуть

съёмки фильма "Чук и Гек" / фото: пресс-служба кинокомпании «МетрономФильм»

Блогер Евгений Баженов, известный как Bad Comedian, выпустил видеорецензию на семейный фильм «Чук и Гек. Большое приключение» (6+), съёмки которого проходили в Прикамье. Об этом со ссылкой на блогера сообщает 59.ru.

Видеоблогер обрушился с критикой на создателей картины. «Сама завязка идиотская, развитие истории бредовое, концовка неадекватная… Те, кто думает, что, создавая для детей, не надо париться, ведь дети не придадут значения происходящему бреду… Может, для кого-то будет шоком, но правила для детских фильмов, мультфильмов, сказок такие же, как и для массового кино», – заявил Bad Comedian.

Фильм «Чук и Гек» по одноимённому произведению Аркадия Гайдара снимался на территории Прикамья в январе и феврале 2021 года и вышел на экраны в декабре 2022 года.

«Новый компаньон» подробно рассказал об этом фильме сразу после премьеры, которая прошла в Перми:

«Пермский край, где проходили съёмки, в первую очередь — столь популярный у киношников Каменный город, сыграли в фильме наиглавнейшую роль. Благодатная натура многое извиняет и скрашивает, и хочется простить авторам фильма такие вольности, как ледоход, который начинается на таёжной реке в последних числах декабря, когда, по идее, река должна быть покрыта многометровым слоем льда и слежавшегося снега. Фантастические ледопады и сияющие инеем ели существуют? Да! Значит, и всё остальное — тоже да».

В июне 2023 года фильм стал призёром фестиваля детского и семейного кино «Медвежонок» в номинации «Лучшая режиссура полнометражного художественного фильма» (режиссёр-постановщик Александр Котт).

Фильм полностью окупился в прокате и стал одним из российских кассовых чемпионов. При бюджете в 201 млн руб., по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», картина за первый уикэнд собрала 46,5 млн руб., а общие сборы за время активного проката составили 252, 7 млн руб.. Фильм посмотрело около 1 млн зрителей.

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