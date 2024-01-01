Максим Артамонов Семью из поезда Москва—Чита, в которой скончался ребёнок, выписали из больницы Следком выясняет причины гибели девочки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Мама погибшей в поезде Москва—Чита семимесячной девочки отказалась от госпитализации в больнице Перми и была выписана с детьми. Об этом сообщает Properm.ru со ссылкой на пресс-службу краевого минздрава.

По предварительным данным, семья заразилась ОРВИ или гриппом.

Сейчас следком по региону проводит экспертизу для выяснения причины смерти ребёнка. Руководитель СУ СКР по Пермскому краю Денис Головкин контролирует ход проверки.

Напомним, 9 января в поезде Москва—Чита скончался ребёнок 2023 г.р. Мать и её трое детей возвращалась домой из Москвы в Омск после новогодних каникул. Вечером 9 января у семимесячной дочки поднялась температура, начались судороги. Девочка потеряла сознание, а позже наступила клиническая смерть. В Кунгуре семью ожидала бригада скорой помощи. Медики пытались реанимировать ребёнка, однако спасти его не удалось. Мать и двух других её детей отправили в местную больницу с высокой температурой и признаками ОРВИ.

Позже мама девочки рассказала, что врачи взяли анализы. Результаты показали, что у ребёнка был грипп. У самой женщины и двух других её детей те же симптомы, что и у скончавшейся девочки: температура около 38 градусов и слабость.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.