Алёна Бронникова В Пермском крае в поезде скончалась семимесячная девочка Пермская транспортная прокуратура поставила проводимую проверку на контроль Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В следующем по маршруту Москва—Чита поезде 9 января скончалась семимесячная девочка. На станции Кунгур Пермского края медики пытались реанимировать ребёнка, однако спасти его не удалось.

Как сообщает telegram-канал Mash, поздним вечером у маленькой пассажирки ухудшилось самочувствие. У неё начался жар, сопровождавшийся судорогами. Она умерла в пути, не доехав до Кунгура, где семью ожидала бригада скорой помощи. Реанимационные мероприятия не помогли вернуть ребёнка к жизни, и медики констатировали смерть. Мать и ещё двоих детей госпитализировали в местную больницу с высокой температурой и признаками ОРВИ.

По факту происшествия проводится проверка. Пермская транспортная прокуратура поставила на контроль её ход и результаты.

«Транспортной прокуратурой по результатам проверки будет дана оценка соблюдению работниками железнодорожного транспорта санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите прав потребителей», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

На станции в Екатеринбурге у пассажиров поезда взяли экспресс-тесты на наличие вирусных заболеваний. Сотрудники Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, клинической больницы «РЖД-медицина» и областного минздрава провели санитарно-эпидемиологические мероприятия и санитарную обработку вагона, после чего состав продолжил движение по маршруту.

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