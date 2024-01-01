Екатерина Артёмова Пермская компания выплатила контрагенту долг в 5 млн рублей после ареста счетов Из-за этой задолженности стороны судились с 2022 года Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

ООО «Урал Инжениринг Консалтинг» через суд взыскало с пермского производственного объединения «ДЕКО» задолженность по договору оказания услуг и неустойку на общую сумму порядка 5 млн руб. Как сообщили в пресс-службе главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю, на данный момент ответчик погасил задолженность.

По информации в картотеке Арбитражного суда Пермского края, судебный спор между компаниями начался летом 2022 года. В 2020-м стороны заключили договор, согласно которому ООО «Урал Инжениринг Консалтинг» обязалось оказывать «ДЕКО» дилерские услуги по продвижению и продаже промышленного оборудования. Спустя год производственное объединение уведомило компанию, что расторгает с ней договор в связи с его ненадлежащим исполнением. При этом «Урал Инжениринг Консалтинг» к тому моменту уже провёл несколько сделок, но вознаграждение за них в полном объёме не получил. ООО направило «ДЕКО» претензию, указав, что задолженность объединения по договору составляет 63 тыс. долларов США и 4,4 млн руб. Оплата так и не была произведена, тогда компания обратилась в суд. В июне 2023 года иск ООО «Урал Инжениринг Консалтинг» был удовлетворён. «ДЕКО» пыталось оспорить решение суда, но безуспешно.

В региональном ГУФССП России отметили, что после возбуждения исполнительного производства ответчик не перечислил денежные средства в установленный законом срок, поэтому были применены меры принудительного исполнения: «ДЕКО» запретили регистрационные действия с принадлежащими объединению транспортными средствами, также были арестованы счета компании. После этого задолженность была погашена в полном объёме.

Отметим, что сейчас в Арбитражном суде Пермского края рассматривается иск «ДЕКО» к ООО «Урал Инжениринг Консалтинг» о взыскании с общества задолженности по тому же договору оказания услуг в размере 5,4 млн руб. и неустойки в размере 540 тыс. руб. Ближайшее заседание назначено на 25 января.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.