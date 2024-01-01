Екатерина Артёмова Прибыль пермских предприятий сократилась на 29,2% Всего за десять месяцев прошлого года организации региона заработали 316,1 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С января по октябрь 2023 года организациями Пермского края получен сальдированный финансовый результат в сумме 304,1 млрд руб., что на 29,2% ниже показателя аналогичного периода 2022 года. Об этом сообщает Пермьстат.

В целом по региону 77,2% обследованных организаций завершили период с прибылью в объёме 316,1 млрд руб. (-29,2% относительно января-октября 2022 года). Основная часть этой суммы — прибыль обрабатывающих предприятий (163,1 млрд руб.) и организаций, работающих в сфере добычи полезных ископаемых (100,9 млрд руб.).

Сумма убытков нерентабельных организаций год к году уменьшилась также на 29,2% и составила 12 млрд руб.

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