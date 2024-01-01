Максим Артамонов Власти Кунгура рассказали о сроках ликвидации тления мусора на местной свалке Чиновники пообещали решить проблему до конца этой недели Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Кунгурского муниципального округа

В администрации Кунгурского муниципального округа прокомментировали ситуацию с горением свалки мусора в д. Мыльники, на которую пожаловались местные жители. Как сообщили «Новому компаньону» чиновники, полигон по утилизации и захоронению твёрдых бытовых отходов, расположенный в этом населённом пункте, был передан в аренду по договору от 1 ноября 2023 года. Арендатором выступило ООО «ПЗПУ Эко-Система". Срок аренды истекает 31 декабря 2024 года. В соответствии с п. 5.2.6 этого договора, арендатор несёт полную ответственность за состояние пожарной безопасности на арендуемом объекте.

В администрации округа пояснили, что днём 4 января работник компании «ПЗПУ Эко-Система» обнаружил задымление на действующей карте полигона ТБО в Кунгурском муниципальном округе северо-западнее д. Мыльники.

«Возгорания на территории полигона ТБО не было. Задымление возникло по причине тления отходов на действующей карте полигона ТБО. Очаг тления отходов локализован, площадь очага тления около 300 кв. м. Работы по оканавливанию полигона выполнены в полном объёме. Угроза возгорания (в т.ч. для лесного массива) отсутствует. Материальный ущерб отсутствует», — рассказали местные власти.

Чтобы ликвидировать очаг тления, компания сделала отсыпку снегом и грунтом. Сейчас для ликвидации очага тления привлекается спецтехника: бульдозер, самосвалы и экскаваторы.

Завершить все необходимые работы по ликвидации тления планируется к концу этой недели. Сегодня специалисты Управления ЖКХ и благоустройства выезжали на место для проверки, отметили в администрации Кунгурского округа.

Напомним, ранее жители Кунгурского муниципального округа Пермского края рассказали о запахе от сжигания мусора на свалке, которая находится рядом с д. Мыльники. Они сообщили, что проблема обострилась в первые дни нового года.

По словам жителей, запах распространяется на 60 кв. км.

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