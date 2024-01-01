Максим Артамонов
В Кунгурском округе жители пожаловались на запах от сжигания отходов
Он распространяется на территории около 60 кв. километров
Как сообщает ТК ВЕТТА, жители Кунгурского муниципального округа Пермского края рассказали о запахе от сжигания мусора на свалке, которая находится рядом с деревней Мыльники. Они рассказали, что проблема обострилась в первые дни нового года.
По словам жителей, сейчас запах распространяется на 60 кв. км. Поэтому теперь нет и речи о том, чтобы сходить прогуляться и подышать воздухом.
«Мы направили обращения в прокуратуру, инспекцию по экологии и природопользованию, а также министерство природных ресурсов. Однако есть сомнения, что это принесёт результаты, вероятнее всего, мы получим лишь отписки, что всё в порядке», — отметили кунгуряки в своём письме, которое направили в редакцию телекомпании.
Горение на свалке они сняли на видео.
«Новый компаньон» выслал запрос в администрацию Кунгурского муниципального округа.
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