Максим Артамонов В Кунгурском округе жители пожаловались на запах от сжигания отходов Он распространяется на территории около 60 кв. километров Поделиться Твитнуть

Скриншот видео горения свалки

Как сообщает ТК ВЕТТА, жители Кунгурского муниципального округа Пермского края рассказали о запахе от сжигания мусора на свалке, которая находится рядом с деревней Мыльники. Они рассказали, что проблема обострилась в первые дни нового года.

По словам жителей, сейчас запах распространяется на 60 кв. км. Поэтому теперь нет и речи о том, чтобы сходить прогуляться и подышать воздухом.

«Мы направили обращения в прокуратуру, инспекцию по экологии и природопользованию, а также министерство природных ресурсов. Однако есть сомнения, что это принесёт результаты, вероятнее всего, мы получим лишь отписки, что всё в порядке», — отметили кунгуряки в своём письме, которое направили в редакцию телекомпании.

Горение на свалке они сняли на видео.

«Новый компаньон» выслал запрос в администрацию Кунгурского муниципального округа.

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