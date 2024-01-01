Алёна Бронникова У жителя Перми нашли пистолеты, гранату и книги о терроризме Пытаясь скрыться от полиции, рецидивист помял семь машин Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми прошли обыски у 37-летнего Ивана, задержанного в Чувашии 2 января. Как сообщает telegram-канал Ural Mash, в квартире были найдены оружие и книги о терроризме.

По данным МВД Чувашии, мужчина заправился на АЗС, не оплатив бензин, и попытался скрыться. Полиция устроила преследование, в ходе которого пермяк бросал под колёса служебного транспорта металлические шипы, повредил машину ДПС, а затем врезался в ещё шесть гражданских автомобилей.

Мужчину задержали, в салоне его машины были найдены два пистолета, сотни патронов и прибор ночного видения. Материалы были переданы в следственные органы.

«После такого решили проверить его квартиру в Перми. Оказалось, до этого была ещё демоверсия. Дома — патронов уже тысячи, левые телефоны, распечатанный гайд на самодельную взрывчатку, граната и две книги о терроризме. Ещё кастеты с ножами», — сообщает Ural Mash.

Стало известно, что мужчина был ранее судим за грабёж и нанесение тяжкого вреда здоровью. Сейчас возбуждено уголовное дело ещё по двум статьям: за хранение и изготовление оружия, а также за повреждение служебных машин. Причины происшествия и с какой целью мужчина собирал арсенал выясняют ФСБ и СКР.





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