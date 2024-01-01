Максим Артамонов В Перми перенесли концерт певца Shaman’а Организаторы сослались на технические причины Поделиться Твитнуть

Концерт певца SHAMAN'а (Ярослава Дронова), который планировал выступить в Перми 31 января с программой «Я русский. На бис», перенесли на 1 февраля. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на организаторов.

На сайте певца действительно сообщается, что по техническим причинам концерт переносится с 31 января на 1 февраля 2024 года.

«Все купленные ранее билеты действительны», — добавили организаторы.

Стоимость билетов на концерт этого исполнителя составила от 2,4 до 8 тыс. руб. Сейчас все билеты уже раскуплены.

Напомним, о том, что Ярослав Дронов выступит в Перми, стало известно в конце ноября прошлого года. В анонсе указывалось, что его концерт состоится за полтора месяца до выборов президента России.

Дронов уже давал концерт в Перми 27 марта 2023 года. Его выступление прошло с аншлагом. Shaman является автором и исполнителем песен «Я русский», «Встанем», «Мой бой», «Моя Россия», «Мы» и др.

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