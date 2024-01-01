Алёна Бронникова Мошенники начали рассылать сообщения от имени главы Краснокамского округа Прикамья Игорь Быкариз просит проверять информацию Поделиться Твитнуть

Игорь Быкариз

Архив ИД «Компаньон»

Жителям Пермского края в Telegram стали поступать фейковые сообщения от имени главы администрации Краснокамского городского округа Игоря Быкариза. Чиновник предупредил своих подписчиков ВКонтакте, что таким образом с людьми пытаются связаться мошенники.

Фото с личной страницы Игоря Быкариза "ВКонтакте"

«От моего имени мошенники пишут в Telegram. В сообщениях злоумышленники пытаются войти в доверие и вежливо предупреждают о том, что нужно быть готовым к звонку из ФСБ с просьбой о неразглашении информации», — написал Быкариз на своей личной странице.

Он просит подписчиков не доверять таким сообщениям и быть внимательными. Чтобы избежать обмана, необходимо проверять информацию.

Напомним, в последнее время мошенники часто используют фейковые аккаунты известных пермяков, в том числе чиновников. Накануне стало известно, что жителям краевой столицы стали поступать сообщения и звонки от имени главы Пермской митрополии и секретаря Пермской епархии с требованием перевода денежных средств на помощь участникам СВО.





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