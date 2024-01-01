Алёна Бронникова В Перми от имени митрополита мошенники просят деньги на помощь бойцам СВО Пермяки получают звонки и сообщения в мессенджерах Поделиться Твитнуть

Пермякам стали поступать сообщения и звонки от имени главы Пермской митрополии и секретаря Пермской епархии с требованием перевода денежных средств на помощь участникам СВО. В организации предупреждают, что таким образом действуют мошенники.

«Духовенству и мирянам Пермской епархии поступают звонки и сообщения в различных мессенджерах от мошенников. Якобы от лица главы Пермской митрополии или от секретаря Пермской епархии требуют перевести определённую денежную сумму в фонд помощи участникам специальной военной операции, беженцам или пострадавшим мирным жителям», — сообщается в группе «Православная Пермь» ВКонтакте.

Жителей просят быть бдительными и уточнять информацию в официальных источниках, а также рассказать о подобных случаях священнослужителям. Для уточнения всех вопросов необходимо связаться с канцелярией Пермского епархиального управления.

В последнее время мошенники часто используют фейковые аккаунты известных пермяков, в том числе чиновников. Последний раз жителям Прикамья приходили сообщения якобы от имени Уполномоченного по правам человека Игоря Сапко.





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