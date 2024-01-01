При ограблении магазина житель Пермского края связал женщин и ребёнка Он угрожал потерпевшим ножом и обрезом Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае преступник, вооружённый кухонным ножом и самодельным обрезом, напал на продуктовый магазин. Угрожая продавщице и покупательнице с малолетней дочерью, он заставил их отдать золотые украшения и деньги, загнал их в подсобное помещение, связал по рукам и ногам. Мужчина также использовал самодельные кляпы, чтобы пострадавшие не смогли позвать на помощь. Прихватив продукты питания и спиртные напитки, злоумышленник скрылся. Однако уйти от наказания ему не удалось. Через некоторое время его задержали при попытке выехать в Пермь. Об этом сообщили в ГУФССП по региону.

В ходе суда обвиняемый не стал отрицать вину. За разбой его приговорили к десяти годам колонии, а также уголовному штрафу 100 тыс. руб.

Процессуальный документ поступил на исполнение судебным приставам Октябрьского и Уинского районов Прикамья. Должника, отбывавшего наказание в исправительной колонии, уведомили о возбуждённом в его отношении исполнительном производстве. Сотрудник ГУФССП прежде всего обратил взыскание на все имеющиеся у осуждённого доходы. Заработанные им в колонии деньги списывались в счёт оплаты штрафа.

Позднее из банковской организации пришёл ответ о том, что у преступника есть средства на счету и их достаточно для погашения всей суммы долга. Таким образом производство по делу было окончено фактическим исполнением.





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