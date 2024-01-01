«Партийный десант» проверил ряд объектов Народной программы и начинает работу в новом году Поделиться Твитнуть

В завершающие дни 2023 года «партийный десант» посетил объекты Народной программы «Единой России» в муниципалитетах Прикамья. Среди объектов, которые посетили «десантники», — школы, больницы, почтовые отделения и другие.

В Индустриальном районе Перми 30 декабря «партийный десант» во главе с депутатом Законодательного собрания Пермского края, советником губернатора по строительству Павлом Черепановым выехал в инфекционную больницу по ул. Леонова, 84. Строительство больницы было завершено в последние дни 2023 года.

Это один из самых крупных объектов здравоохранения, построенных в крае за последние 10 лет. Больница рассчитана на 232 койко-места, в стационаре 12 коек реанимации, есть кабинеты диагностики, отдельно амбулаторно-диагностическое отделение на 80 посещений в смену, кафедра инфекционных болезней Пермского медуниверситета. Здесь можно будет получить всю необходимую медицинскую помощь — от диагностики до лечения. Новый комплекс удобен не только для пациентов, но и для медперсонала.

В Большесосновском округе «партийный десант» в последний рабочий день декабря посетил в Заболотовскую школу. Летом здесь был отремонтирован спортивный зал: заменили и покрасили пол, оштукатурили и покрасили стены, заменили светильники, провели монтаж спортивного оборудования, сделали капитальный ремонт туалета и душевой.

«Ремонт проведён качественно, дети с удовольствием занимаются в обновлённом спортзале», — отметили участники «десанта».

В Мотовилихинском районе Перми в ходе заключительного выезда 2023 года «партийный десант» подвёл итоги благоустройства в сквере у Музея-диорамы. На вопросы инициативных жителей ответил начальник Мотовилихинского отдела МКУ «Содержание объектов благоустройства» Максим Семёнов. В рамках программы «Благоустройство города Перми», в которую входит создание парков и бульваров, а также озеленение, здесь были установлены восемь новых лавочек и урн, произведена замена бортового камня на гранитный.

«Одно из главных направлений проекта «Партийный десант» — контроль благоустройства общественных пространств. Во внимании органов власти находится не только строительство современных проектов, но и сохранение исторического наследия. Сквер у Музея-диорамы — символ трудовой Мотовилихи. Здесь можно узнать о революционном прошлом заводского поселка в XX веке, об истории Пермских пушечных заводов и о том, как пермяки приближали Победу в Великой Отечественной войне», — отметил исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Мотовилихинского района Дмитрий Рябинин.

Также мотовилихинские «десантники» проверили, как восстановлены лестницы в микрорайоне Рабочий посёлок.

Лестницы, ведущие с ул. КИМ на ул. Чехова, являются очень важными объектами инфраструктуры для жителей Рабочего посёлка, ими пользуются ежедневно. Но за последние несколько лет лестница на спуске от дома №11 по ул. КИМ до пятиэтажки по ул. Чехова, 6 пришла в ненормативное состояние: бетонные ступеньки разрушились, и передвигаться по ней стало небезопасно. Вопрос был проработан совместно с территориальным отделом МКУ «Содержание объектов благоустройства» Мотовилихи. В отношении лестницы был установлен публичный сервитут, и летом 2023 года провели её ремонт. На восстановление лестницы из муниципального бюджета по программе «Благоустройство города Перми» было выделено порядка 500 тыс. руб. Подрядчик полностью демонтировал бетонные ступени, уложил просечно-вытяжные листы на протяжении всех лестничных маршей, покрасил перила. Все работы были проведены в кратчайшие сроки.

Подводя итоги работы в 2023 году, депутат думы Юсьвинского округа Игорь Киселёв напомнил, что в рамках проекта проводился контроль ремонта детской модельной библиотеки в Юсьве, фельдшерско-акушерского пункта в селе Мелюхино, модернизации Центра национальной культуры «Ассяма горт» в с. Архангельское и др.

В Соликамском округе «партийный десант» посетил 18 объектов, провёл субботники по очистке дна Усолки, бора в Дубраве и другое.

В Губахинском округе «десантники» в 2023 году оценивали работы в рамках возведения новых детских и спортивных площадок, ремонты тротуаров, дорог, подготовку школ к новому учебному году, строительство новой поликлиники и многое другое. Один из последних выездов был организован в МАУК «Гремячинская библиотечная система», где на втором этаже завершаются работы по реконструкции и перепланировке помещений. Обновлённый ремонт придаёт больше света и визуально расширяет пространство. Подрядчикам также удалось сохранить лепнину, которая позволит сохранить исторический облик здания. Депутаты контролировали и ход работ на блочно-модульных котельных в п. Углеуральский, а также в микрорайоне Южном в Гремячинске.

В планах «партийного десанта» — продолжить в 2024 году практику выездных мероприятий по важнейшим объектам территории.

Напомним, проект «Партийный десант» стартовал в июле 2022 года. В рамках проекта активисты «Единой России» контролируют выполнение Народной программы партии. Они проводят мониторинг готовности социально значимых объектов в территориях, проверяют качество и сроки работ и получают обратную связь от жителей, подрядчиков, общественников.

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