Россияне чаще всего интересуются новостями региона, в котором проживают Общеполитические и международные новости на втором и третьем местах Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Большинство россиян проявляют интерес к новостям, касающимся их региона или населённого пункта, в котором они проживают. По данным «Барометра экономического поведения домохозяйств в России» НИУ ВШЭ, 54% опрошенных признаются, что ежедневно следят за местными новостями.

Региональной информации несколько уступает политика (52%) и международные события (48%). Новости о преступности и происшествиях в приоритете у 30% населения. Темы, связанные с социальной справедливостью, наукой или образованием, вызывают гораздо меньше интереса у россиян.

Эксперты НИУ ВШЭ обратили внимание на заметный гендерный разрыв в выборе тем новостей. Так, мужчины чаще, чем женщины, интересуются политикой (55% против 50%), международными событиями (52% против 45%), происшествиями и преступностью (39% против 22%) и экономикой (33% против 26%).

Кроме того, мужчины чаще следят за спортивными новостями (36% против 10%) и новостями науки (20% против 9%).

Женщины, в свою очередь, чаще ежедневно обращают внимание на новости о здоровье (25% против 16%) и образе жизни, включающие в себя информацию о питании, моде и путешествиях (20% против 13%). Ученые ВШЭ отмечают, что подобные различия не являются уникальными только для России.

Если говорить о медиапотреблении в целом, то за последние три месяца ситуация принципиально не изменилась. Более половины опрошенных отметили, что они не начали смотреть новости чаще или реже. Люди придерживаются для себя комфортной модели потребления новостей.

Тем не менее, как указывают учёные, в 2023 году сократилось количество россиян, которые не являются потребителями новостей, — всего 4,6% населения заявили, что не следят за новостями. В октябре 2022 года таких респондентов было 13,5%.

Чаще всего россияне получают новостную информацию по телевизору. Также в тройке лидеров, но с большим отставанием, находятся социальные сети и интернет-издания.

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