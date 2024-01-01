Новые схемы навигации транспорта размещены на 140 остановках Перми Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

За 2022 и 2023 годы в Перми в 140 остановочных павильонах установлены новые схемы навигации общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии, отметив, что в дальнейшем они появятся и на других остановках города.

В ведомстве добавили, что концепт размещения навигационной информации был сделан ещё в 2020 году. Он предполагал уход от изображения общегородской сети в пользу схемы маршрутов, проходящих только через данный остановочный пункт.

По словам начальника отдела развития транспортной инфраструктуры городского департамента транспорта Александра Синявского, общегородские схемы получались слишком громоздкими. Кроме того, при корректировках маршрутной сети возникала необходимость обновлять сразу все схемы в городе, что достаточно долго и дорого.

Ещё одним новшеством стали схемы пешеходной доступности, которые начали появляться на новых остановках. Такая карта позволяет пассажирам сориентироваться на местности у остановочного пункта.

Также в городе обновляются навигационные элементы трамвайной сети. Новая схема содержит не только маршруты трамвая, но и обозначение основных городских ориентиров, а также достопримечательностей.

В ведомстве уточняют, что навигационные элементы продолжают дорабатываться. По мере установки новых павильонов специалисты повышают детализацию и информативность схем.

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