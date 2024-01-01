Пловцы Пермского края подвели спортивные итоги 2023 года Поделиться Твитнуть

Фото: Владимир Горшков

Федерация плавания Пермского края отчиталась о результатах спортсменов региона на соревнованиях 2023 года. Ведущие пловцы Прикамья на окружных, российских и международных стартах завоевали 83 медали: 31 золотую, 26 серебряных, 26 бронзовых. Это почти в два раза больше наград, чем годом ранее (43 медали).

В рамках благотворительной программы «Уралхим» — спорту» филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» поддерживает развитие плавания в Пермском крае. Благодаря этой помощи спортсмены региона успешно выступают на соревнованиях разных уровней.

В 2023 году 21 медаль в копилку сборной Пермского края принесла Кира Манохина («Олимпия-Пермь», тренер Андрей Орехов). Например, на Играх стран СНГ, которые проходили в Бресте с 10 по 13 августа, она завоевала пять золотых наград. В упорной борьбе Кира Манохина показала лучшие результаты на дистанциях 50 и 100 м вольным стилем, а также одержала три победы в составе российских эстафетных команд.

Благодаря успешным выступлениям кандидатами в сборную России по плаванию стали шестеро спортсменов Пермского края. Это мастер спорта Кира Манохина («Олимпия-Пермь», тренер Андрей Орехов), мастер спорта международного класса Екатерина Сорокина, мастера спорта Руслан Садыков и Ксения Максимова («Дельфин», Краснокамск, тренер Лидия Бирюкова), мастера спорта Глеб Буслаев и Виталий Маев («Кристалл», Березники, тренер Елена Колпакова).

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим», президент ОО «Федерация плавания Пермского края»:

— Регион достойно представляют спортсмены из Краснокамска, Перми, Березников, Осы, Губахи и других городов. Благодаря тому, что плавание имеет статус базового вида спорта Пермского края на 2022-2026 годы, его развитие на подъеме. Мы видим рост числа спортсменов и повышение конкуренции между ними. В 2024 году мы увеличим продолжительность всех краевых соревнований до трех дней, чтобы вместить всех желающих стартовать в заплывах.

В 2023 году Федерация плавания Пермского края при поддержке Министерства физической культуры и спорта региона, а также «Уралхима» организовала два региональных чемпионата, три первенства, а также Всероссийские соревнования «Пермская волна» в честь 300-летия Перми. Следующие региональные старты — Чемпионат и Первенство Пермского края по плаванию — запланированы на 14-16 февраля 2024 года. Они пройдут в бассейне «Олимпия-Пермь». По итогам краевых соревнований снова будет сформирована сборная команда региона для выступления на состязаниях более высоких уровней.

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