На авторынок Пермского края в 2023 году вышли 16 брендов из Китая А лидером продаж с большим отрывом стал «Москвич 3» Поделиться Твитнуть

С начала 2023 года на автомобильном рынке Пермского края появились 16 новых китайских брендов, включая Omoda, Jetour, Jaeco, Zeek и Tank. Впервые в продаже появились автомобили двух европейских суперкаров — Ferrari и McLaren. Об этом сообщает пресс-служба автопортала «Дром».

За год на рынок региона были выпущены 38 новых моделей, из которых 29% составляют модели из Китая, а 24% — из Японии. Оставшиеся 47% распределились между Кореей (14%), Россией (5%), Германией (10%), другими странами Европы и США (18%).

Самыми продаваемыми среди новинок стали «Москвич 3», Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Monjaro, Exeed RX и Changan CS55 Plus. Лидером продаж с большим отрывом стал «Москвич 3», количество объявлений о продаже которого вдвое превышало китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max.

Средняя стоимость нового китайского автомобиля на пермском рынке достигла 3,4 млн руб., что на 1% ниже, чем в 2022 году. В свою очередь, средняя стоимость других новых машин составила 1,92 млн руб., что на 9% меньше, чем год назад.

За прошедший год было продано 3,6 тыс. новых автомобилей, что на 123% больше, чем в 2022 году. Пик продаж пришёлся на октябрь, увеличившись на 275% по сравнению с предыдущим годом. Самыми популярными моделями среди новых легковых автомобилей в 2023 году стали модели AvtoVAZ: Lada Granta (средняя стоимость — 827 тыс. руб., +8% год к году), Lada Vesta (1,5 млн руб., +35%), Lada Niva Legend (887 тыс. руб., +8%) и Lada Niva Travel (1,18 млн руб., +17%). Китайские автомобили также пользовались популярностью, в частности Omoda C5, Exeed TXL, Exeed LX.

На вторичном рынке было продано около 33 тыс. б/у автомобилей, что на 26% больше, чем в 2022 году. Пик продаж пришёлся на апрель, увеличившись на 98% по сравнению с апрелем предыдущего года. Lada Granta стала самой популярной моделью на вторичном рынке (средняя стоимость — 553 тыс. руб., +16% год к году), за ней следует Hyundai Solaris (1,12 млн руб., +26%), на третьем месте — Lada Priora (290 тыс. руб., +18%), на четвёртом — Lada Kalina (289 тыс. руб., +11%), на пятом — Lada Samara (153 тыс. руб., +18%).

Средняя стоимость б/у китайских автомобилей в регионе в 2023 году достигла 1,5 млн руб., что на 83% больше, чем в 2022 году. Средняя стоимость всех остальных б/у автомобилей составила 1,17 млн руб., увеличившись на 30% год к году.

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