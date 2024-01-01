За 2023 год число вакансий в Пермском крае увеличилось на 34% А количество резюме выросло только на 13% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

К концу декабря 2023 года число вакансий в Пермском крае увеличилось по сравнению с началом года на 34%, а число поданных резюме выросло только на 13 п.п. Таким образом, на одно предложение о работе сейчас в Прикамье приходится 3,3 резюме, и эта ситуация дефицита кадров наблюдалась всё второе полугодие. Об этом сообщает hh.ru.

«Нехватка персонала — корневая проблема прошлого года и, по мнению большинства работодателей, она сохранится и в 2024 году, — рассказала руководитель пресс-службы HH на Урале Ольга Виноградова. — Согласно нашим исследованиям среди внешних причин дефицита кадров выделяют: влияние геополитической напряжённости, отсутствие специалистов с требуемыми навыками и демографическую проблему. А среди внутренних обстоятельств, в первую очередь, называют неконкурентный уровень зарплаты и недостаточное развитие бренда работодателя».

Больше всего рынок труда сейчас нуждается в рабочем персонале (в декабре было опубликовано на 33% больше таких вакансий относительно января), на 39% выросло число вакансий в сфере «продажи, обслуживание клиентов», на 38% — в сфере транспорта, логистики, перевозок, на 31% — в строительстве и недвижимости.

Средняя предлагаемая зарплата в декабре 2023 года составила 46 650 руб. (+17% к январю того же года). При этом зарплатные ожидания у соискателей за 12 месяцев выросли на 25% и достигли 50 тыс. руб.

Больше всего (на 44%) поднялись зарплаты у представителей сферы «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты». К концу декабря средняя предлагаемая зарплата её сотрудникам превысила 48 тыс. руб. Менеджерам высшего и среднего звена стали предлагать в среднем по 95 тыс. руб. в месяц (+39%), а специалистам сферы закупок — по 49,9 тыс руб., (+32%).

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