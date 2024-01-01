Алёна Бронникова Объём инвестиций «ОДК-Пермские моторы» в ОЭЗ может вырасти до 140 млрд рублей Предприятие планирует строительство второй очереди нового завода Поделиться Твитнуть

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Пермь» АО «ОДК-Пермские моторы» может расширить объём инвестиций в свой проект. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сумма может составить от 87 до 140 млрд руб.

Сейчас предприятие планирует построить на участке 10 га комплекс по серийному изготовлению авиационных двигателей. Размер инвестиций оценивается в 16,6 млрд руб.

Как стало известно изданию, помимо этого рассматривается возможность возведения второй очереди завода, что позволит решить задачу наращивания объёмов производства продукции к 2027 году почти в три раза. При этом ОДК не планирует создавать для реализации проекта отдельное юрлицо, что лишит его некоторых льгот как резидента ОЭЗ.

Эксперты предполагают, что такое решение принято в связи с тем, что выделенные ОДК деньги из бюджета распределяются «Пермским моторам» под конкретные сметы и перекидывать их ещё на одну "дочку" будет затруднительно «с точки зрения корпоративной отчётности и финансовой дисциплины». Кроме того, новому юрлицу необходимо будет получить множество лицензий и сертификатов на производство комплектующих для авиадвигателей, на что может уйти несколько лет.

Генеральный директор АО «Управляющая компания «ОЭЗ Пермь» Илья Шулькин сообщил, что по поводу расширения производства с предприятием «ведётся диалог». Изначально ОДК зарезервировало 32 га в ОЭЗ, и эту территорию при необходимости им готовы предоставить.

Источники отмечают, что сначала проект предприятия планировался более масштабным, но необходимое финансирование якобы не удалось согласовать. В данный момент, по их информации, вопрос решается на уровне правительства.





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