В Пермском крае вступили в силу законы о налоговых каникулах и бесплатной земле для героев СВО Всего за прошлый год краевой парламент принял более ста законов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2023 году депутаты Законодательного собрания Прикамья приняли 128 законов, некоторые из них вступили в силу в 2024 году. Об этом напомнили в пресс-службе краевого парламента.

В частности, в регионе заработал закон о налоговых каникулах. Согласно документу, до 1 января 2025 года для впервые зарегистрированных предпринимателей будет действовать налоговая ставка 0%. Условия получения льготы: применение упрощённой или патентной системы налогообложения, а также работа в сферах сельского хозяйства, гостиничного бизнеса, информационных технологий, научной деятельности, образования, здравоохранения, социальных и бытовых услуг.

Также в Прикамье начал действовать закон о предоставлении бесплатных земельных участков для героев СВО. Земли смогут получить участники специальной военной операции, удостоенные звания Героя РФ или награждённые орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе СВО. Речь идёт о военнослужащих, контрактниках, гражданах, проходивших службу в войсках нацгвардии РФ и имеющих специальные звания полиции. В случае гибели участников СВО льгота доступна членам их семей. Земельные участки предоставляются в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и др.

Ещё один закон, который вступил в силу в 2024 году, касается оздоровления бюджетников. До конца текущего года продлевается льгота на приобретение путёвок в санатории Пермского края. Ей могут воспользоваться работники сфер здравоохранения, образования, социальной защиты населения, культуры и искусства, кинематографии, физической культуры и спорта, молодёжной политики и государственной ветеринарной службы. Мера поддержки предоставляется не чаще одного раза в течение трёх лет, при наличии соответствующего стажа, зарплаты и медпоказаний.

Кроме того, в 2024 году будет действовать закон о компенсации стоимости путёвок на отдых и оздоровление детей. Размер финансовой помощи зависит от среднедушевого дохода семьи. В зависимости от этого, семья может получить компенсацию от 30 до 100% стоимости путёвки.

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