В Перми к концу дня начнётся затяжной снегопад И поднимется ветер Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Весь день четверга, 11 января, Пермский край будет оставаться в арктической воздушной массе, и только к вечеру на юго-западную часть региона циклон из Европейской части России принесёт потепление, интенсивные осадки и усиление ветра. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Ближе к ночи снег начнётся и в Перми, усилится южный ветер, его порывы могут составить 10-12 м/с, потеплеет до -16…-19˚.

На остальной территории Прикамья по-прежнему будет холодно, -20…-25˚, а на востоке и севере ночью температура может опуститься ниже -35˚.

В течение суток в пятницу снегопады в южных и центральных районах продолжатся. В Перми может выпасть 3-7 мм осадков, а на юге, где снегопады, вероятно, продлятся до субботы, — 5-10 мм осадков.

Снег будет сопровождаться потеплением на юге края до -10˚, а в Перми ориентировочно до -13…-15˚.

В субботу в Прикамье начнётся новое похолодание.





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