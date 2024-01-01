Максим Артамонов
В Кишертском округе Прикамья введён карантин по бешенству
В одном из сельских домов обнаружено заражённое животное
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ о введении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных в Кишертском муниципальном округе. Документ опубликован в кабинете депутата, на официальном сайте краевого правительства.
В указе говорится, что карантин был введён в селе Медведево, где в одном из сельских домов по ул. Красноармейской было обнаружено заражённое животное.
Карантин будет действовать до решения о его отмене.
В это время в село запрещено ввозить и вывозить восприимчивых к бешенству животных. Кроме того, в населённом пункте нельзя проводить ярмарки и другие мероприятия с участием животных.
Контролировать исполнение указа поручено заместителю председателя регионального правительства - министру промышленности и торговли Пермского края Алексею Чибисову.
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