Максим Артамонов В Кишертском округе Прикамья введён карантин по бешенству В одном из сельских домов обнаружено заражённое животное Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ о введении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных в Кишертском муниципальном округе. Документ опубликован в кабинете депутата, на официальном сайте краевого правительства.

В указе говорится, что карантин был введён в селе Медведево, где в одном из сельских домов по ул. Красноармейской было обнаружено заражённое животное.

Карантин будет действовать до решения о его отмене.

В это время в село запрещено ввозить и вывозить восприимчивых к бешенству животных. Кроме того, в населённом пункте нельзя проводить ярмарки и другие мероприятия с участием животных.

Контролировать исполнение указа поручено заместителю председателя регионального правительства - министру промышленности и торговли Пермского края Алексею Чибисову.

Напомним, в прошлом году карантин по бешенству вводился на территории Добрянского и Чернушинского муниципальных округов.





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