СКР возбудит уголовное дело из-за отключения горячей воды в Нытве Указание дал глава следкома Александр Бастрыкин Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание следователям возбудить уголовное дело по обращению, которое поступило в его приёмную, о нарушении прав жильцов многоквартирных домов в Нытве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В комментариях в аккаунте приёмной главы СК России ВКонтакте поступило обращение о несогласии с результатами установления обстоятельств нарушения прав жильцов многоквартирных домов по ул. Симонова.

Дело в том, что каждый год, начиная с 2021-го, с мая по сентябрь у жителей нет горячего водоснабжения, поскольку газовая котельная не предназначена для подачи этого ресурса в межотопительный период.

Проблема связана с большим износом коммунальных систем, но их капитальный ремонт запланирован лишь на 2030-2032 годы. Кроме того, жители пожаловались на завышенную стоимость проведённого в одном из домов капремонта кровли.

В связи с этими обстоятельствами следком по региону проводил процессуальные проверки. А председатель СК Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело, после чего представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.

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