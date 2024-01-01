Максим Артамонов Два пермских спектакля стали «постановками года» Они были созданы специально к юбилею Перми Поделиться Твитнуть

Фото: Андрей Чунтомов

Редакция «Музыкального обозрения» подвела итоги 2023 года, составив рейтинг самых заметных премьер в музыкальном мире России. Об этом сообщается на сайте издания.

По итогам два спектакля Пермского театра оперы и балета, «Летучий голландец» (16+) (копродукция с "Новой оперой") и «Бал-маскарад» (16+), признаны оперными постановками года. Эти произведения были специально созданы к 300-летнему юбилею Перми.

Кроме того, музыкальный руководитель постановки «Замок герцога Синяя Борода» (18+) Фёдор Леднёв стал дирижёром года. В целом театр вошёл и в число тех, для кого ушедший год выдался особенно плодотворным, отметили эксперты издания «Музыкальное обозрение».

Напомним, в октябре 2023 года Пермь получила 46 номинаций театральной премии «Золотая маска». Среди фаворитов оказались пермские академические театры и Дягилевский фестиваль.

От Пермского театра оперы и балета на премии претендуют оперы «Бал-маскарад» и «Замок герцога Синяя Борода».

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