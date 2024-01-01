Андрей Стрельцов «Парма» добилась успеха в Астане Победитель матча определился в овертайме Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В среду, 10 января, пермский баскетбольный клуб провёл игру регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в Казахстане против БК «Астана». Поединок завершился со счётом 86:76 в пользу подопечных Евгения Пашутина. Как и в предыдущей встрече, только на домашнем паркете, для выявления победителя потребовался овертайм, так как основное время матча завершилось с результатом 71:71.

Отметим, что «Парма» смогла отыграть шесть очков за минуту и пять секунд до конца четвёртой четверти и перевести встречу в овертайм, где добилась итоговой победы.

Самым результативным в составе победителей стал форвард Би Джей Джонсон, на счету которого 33 очка и 7 подборов.

У «Пармы» после сегодняшнего успеха в активе 11 побед и 10 поражений. Пермская команда сумела вернуться на шестую позицию в турнирной таблице Лиги.

Очередную игру пермский клуб проведёт на выезде. ​13 января в Казани он сыграет против местного УНИКСа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.