Алёна Бронникова
В Перми рядом с политехом продаётся бар за 12,5 млн рублей
«Кладовка» находится в одном здании с кафе Chicken
Рядом с политехом в центре Перми за 12,5 млн руб. продаётся бар «Кладовка». Объявление о продаже появилось на сайте "Авито".
Бар находится в подвальном помещении на Комсомольском проспекте, 31а. Заведение рассчитано на 70 посадочных мест, общая площадь составляет 300 кв. м.
«Прoдаётся бap в центрe Пeрми, нa углу oживлённых улицы Луначарcкогo и Kомcoмольского проспекта. Oстaнoвка транспоpтa — пpямо нaпpотив вxoдa в кафе. Пеpвая линия. Пoдвал», — сообщает автор объявления.
Согласно опубликованной информации, заведение имеет все разрешения на организацию общепита и продажу алкоголя. Деятельность в существующей концепции ведёт более шести лет.
Бар находится в одном здании с заведениями группы компаний «Алендвик». В июне 2023 года в новом формате здесь открылось кафе Chicken NEW, а в декабре — «Креп&Суп».
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