Алёна Бронникова В Перми рядом с политехом продаётся бар за 12,5 млн рублей «Кладовка» находится в одном здании с кафе Chicken Поделиться Твитнуть

Рядом с политехом в центре Перми за 12,5 млн руб. продаётся бар «Кладовка». Объявление о продаже появилось на сайте "Авито".

Бар находится в подвальном помещении на Комсомольском проспекте, 31а. Заведение рассчитано на 70 посадочных мест, общая площадь составляет 300 кв. м.

«Прoдаётся бap в центрe Пeрми, нa углу oживлённых улицы Луначарcкогo и Kомcoмольского проспекта. Oстaнoвка транспоpтa — пpямо нaпpотив вxoдa в кафе. Пеpвая линия. Пoдвал», — сообщает автор объявления.

Согласно опубликованной информации, заведение имеет все разрешения на организацию общепита и продажу алкоголя. Деятельность в существующей концепции ведёт более шести лет.

Бар находится в одном здании с заведениями группы компаний «Алендвик». В июне 2023 года в новом формате здесь открылось кафе Chicken NEW, а в декабре — «Креп&Суп».

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