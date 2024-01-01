В ходе СВО погиб десантник из Чусового Пермского края Вадиму Аверину было 43 года Поделиться Твитнуть

Вадим Аверин

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В ходе специальной военной операции погиб житель Чусового Пермского края Вадим Аверин. Об этом сообщил глава Чусовского ГО Сергей Белов и выразил соболезнования родным и близким военнослужащего.

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Похороны Вадима Аверина состоялись 10 января на родине бойца.

Вадим родился 16 января 1980 года в Чусовом, учился в школе №7, затем в Кунгурском автодорожном колледже. После срочной службы в армии работал сначала в ОВД, а затем устроился на Чусовской металлургический завод бригадиром рессорного цеха. Женился, в браке у Вадима родились два сына.

После начала СВО Вадим Аверин заключил контракт о прохождении военной службы. Он стал гранатомётчиком десантно-штурмового батальона.

Старший сержант Аверин погиб 3 декабря 2023 года. За проявленный героизм при выполнении специальных задач награждён Орденом мужества посмертно.

Сегодня же в Соликамске прошли похороны погибших в ходе специальной военной операции двух местных жителей Сергея Анкушина и Виталия Шипулина.

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