Максим Артамонов В Соликамске похоронят сразу двух участников СВО Прощание состоится в одном ДК Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Как сообщает администрация Соликамского городского округа, в ходе спецоперации погибли СВО два местных жителя, Сергей Анкушин и Виталий Шипулин. Обоих похоронят сегодня, 10 января.

Сергею Анкушину было 50 лет. Он окончил школу в пос. Скопкартное Александровского района, а затем работал водителем лесовоза. У него остались двое детей.

Прощание с погибшим состоится в 12:00 в ДК «Прикамье».

Второй убитый участник СВО — 31-летний Виталий Шипулин. Он родился в Соликамске и окончил коррекционную школу. Затем отучился местном ПТУ № 73. В апреле прошлого года 2023 года Виталия наградили медалью «За отвагу».

Церемония прощание с Виталием пройдет также в местном ДК «Прикамье» — в 14:00.

Напомним, в начале этой недели в Пермском крае состоялись похороны погибшего в ходе спецоперации на территории Украины военнослужащего 57-летнего Юрия Лупина.

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