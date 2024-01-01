Начался снос двух аварийных домов в Перми Ранее из зданий расселили 36 человек Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Орджоникидзевском районе Перми начался снос двух аварийных многоквартирных домов — №43 и 45 по ул. Лёвшинской. Как сообщили в городском департаменте ЖКХ , снос проводится путём обрушения, с использованием спецтехники.

В двухэтажном доме по ул. Лёвшинской, 43 в восьми квартирах проживали 29 человек, а в доме по ул. Лёвшинской, 45 — в трёх помещениях семь жильцов. При расселении аварийных многоквартирных зданий людям, в зависимости от формы собственности, выплатили денежное возмещение либо предоставили новое жильё.

В мэрии добавили, что по ул. Лёвшинской завершился снос ещё двух аварийных домов — №34 и 35. В них проживали 23 человека.

В администрации отметили, что снос аварийных домов остаётся одной из приоритетных задач властей Перми. Всего в 2023 году в краевом центре снесли 81 расселённый аварийный дом. Освободившиеся земельные участки в дальнейшем будут использовать для строительства новых домов, соцобъектов или благоустройства мест отдыха.





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