Алёна Бронникова Семью из поезда Москва—Чита, в которой скончался младенец, перевезли в Пермь Вероятно, дети и взрослые заразились гриппом Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В министерстве здравоохранения Пермского края «Новому компаньону» прокомментировали состояние семьи, которую госпитализировали из поезда Москва—Чита с высокой температурой и признаками ОРВИ. Мать и двое детей находятся под наблюдением врачей. Накануне вечером её третий ребёнок скончался в поезде.

«Мама и двое детей находятся в стабильном состоянии. Им оказывается необходимая медицинская помощь в одной из клиник краевой столицы», — сообщили в ведомстве.

Мать и её трое детей возвращалась домой из Москвы в Омск после новогодних каникул. Вечером 9 января у семимесячной дочки поднялась температура, начались судороги. Девочка потеряла сознание, а позже наступила клиническая смерть. В Кунгуре семью ожидала бригада скорой помощи. Медики пытались реанимировать ребёнка, однако спасти его не удалось. Мать и двоих детей отправили в местную больницу.

Telegram-каналу «RT на русском» мама девочки рассказала, что врачи взяли анализы. Результаты показали, что у ребёнка был грипп. У самой женщины и двух других её детей те же симптомы, что и у скончавшейся девочки: температура около 38 градусов и слабость.

На станции в Екатеринбурге у пассажиров поезда взяли экспресс-тесты на наличие вирусных заболеваний. Специалисты провели санитарно-эпидемиологические мероприятия и обработку вагона. По факту происшествия проводится проверка. Пермская транспортная прокуратура взяла её на контроль.





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