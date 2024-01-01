Глава СКР ждёт доклада по уголовному делу об утоплении ребёнка в Перми Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждёт доклада от руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина о расследовании уголовного дела, возбуждённого по факту гибели маленького ребёнка в бассейне в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе следкома.

Напомним, ЧП случилось 29 декабря в одном из банных комплексов в Орджоникидзевском районе краевого центра. Там компания отмечала новогодний корпоратив. Известно, что мальчика на праздник привёл отец. В самом начале вечеринки взрослые отвлеклись на организацию мероприятия, оставив ребёнка без присмотра. В результате ребёнок захлебнулся в бассейне. Отмечалось, что присутствовавшие на мероприятии взрослые в тот момент были трезвыми.

По факту происшествия следственными органами было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Пермском крае продолжается расследование уголовного дела о гибели 4-месячной девочки из Кудымкара. По одной из версий, ребёнку не была оказана качественная медицинская помощь.

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