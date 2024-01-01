Максим Артамонов Прошлый год стал для Перми самым тёплым за всю историю метеонаблюдений Больше всего от засухи пострадали южные территории региона Поделиться Твитнуть

В 2023 году в Перми выпало 473 мм осадков — всего 69% от нормы, рассчитанной за 1991-2020 годы (687 мм). Таким образом, минувший 2023 год в Пермском крае стал одним из самых сухих за последние 40 лет. Основной дефицит осадков пришёлся на тёплый период года. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Среднегодовая температура воздуха в Перми составила +4,6°. Это на 1,9° выше климатической нормы, рассчитанной за 1991-2020 годы. 2023 год стал в Перми самым тёплым за всю историю наблюдений вместе с 2020 годом.

2023 год в Пермском крае по средней температуре воздуха занял на большей части края второе (после 2020-го), а местами по югу — первое место за всю историю наблюдений.

Прошлый год стал для Перми вторым самым сухим за последние 40 лет, после 2005 года, когда выпало 470 мм осадков.

С мая по сентябрь в южной и западной части края наблюдалась рекордная по продолжительности засуха. Она сопровождалась крупными положительными аномалиями температуры воздуха, которые усиливали испарение. Например, в Осе с апреля по сентябрь выпало всего 113 мм осадков, в Чернушке 123 мм, в Большой Соснове 126 мм. С апреля до середины июля эффективных осадков в южной и юго-западной части края вообще почти не было — всего выпало 30-40 мм за 3,5 месяца (менее 20% от нормы).

Длительная засуха и высокая температура воздуха привели к значительным потерям урожая в сельском хозяйстве. Потери продуктивности естественных кормовых угодий, кормовых трав и зерновых культур в прошлом году достигали 50% их средних многолетних значений. Засуха привела также к рекордному обмелению рек.

В целом 2023 год характеризовался умеренно морозной зимой с небольшим дефицитом осадков, аномально ранней, тёплой и экстремально засушливой весной, тёплым и экстремально засушливым летом, а также очень тёплой и сухой осенью, отмечают синоптики.

Важнейшим событием 2023 года стали исторические максимумы температуры воздуха в Перми в некоторых местах южной части Прикамья во время волны жары 10 и 11 июля. Так, абсолютный максимум температуры воздуха составил +38,6° — он был зафиксирован 11 июля в Чернушке. В Перми максимум года зафиксирован на уровне +37,5° (11 июля), он же является новым историческим рекордом для метеостанции Пермь.

Абсолютный минимум температуры в регионе составил −43,3°. Его зафиксировали в Кыне в ночь на 8 декабря. В Перми годовой минимум −34,8° отмечен тогда же, он стал самым низким с 2017 года (тогда 9 января было −37°). На юге края самыми холодными днями года стали 8 и 9 января, когда отмечались морозы до −40,7° в Осе.

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