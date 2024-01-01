Максим Артамонов
В Кунгуре скончался ветеран Великой Отечественной войны Василий Каргапольцев
Ему было 98 лет
В Пермском крае 9 января умер ветеран Великой Отечественной войны, десантник Василий Каргапольцев. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на администрацию Кунгурского округа.
Василий Каргапольцев родился в селе Медвежье Челябинской области. В 1942 году его призвали на фронт после Камышловского военно-пехотного училища.
Он был участником разгрома танковой группы немцев под Будапештом в марте 1945 года. После окончания войны Василий Каргапольцев продолжил службу на Дальнем Востоке. Его наградили медалями «За отвагу» и «За победу над Германией».
Совет ветеранов и администрация Кунгурского округа выразили словам соболезнования родным и близким погибшего ветерана.
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