Максим Артамонов В Кунгуре скончался ветеран Великой Отечественной войны Василий Каргапольцев Ему было 98 лет Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Кунгурского муниципального округа

В Пермском крае 9 января умер ветеран Великой Отечественной войны, десантник Василий Каргапольцев. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на администрацию Кунгурского округа.

Василий Каргапольцев родился в селе Медвежье Челябинской области. В 1942 году его призвали на фронт после Камышловского военно-пехотного училища.

Он был участником разгрома танковой группы немцев под Будапештом в марте 1945 года. После окончания войны Василий Каргапольцев продолжил службу на Дальнем Востоке. Его наградили медалями «За отвагу» и «За победу над Германией».

Совет ветеранов и администрация Кунгурского округа выразили словам соболезнования родным и близким погибшего ветерана.

Похороны состоятся 11 января. Церемония прощания назначена на 11:00 — у дома по ул. Просвещения, 17а.

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