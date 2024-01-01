Максим Артамонов В прокуратуре Прикамья состоится прямая линия по отопительному сезону Обращения жителей могут стать поводом для проверок со стороны надзорного ведомства Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 10 января, с 11:00 до 12:00 в прокуратуре Пермского края состоится прямая линия по вопросам прохождения отопительного сезона 2023 — 2024 годов.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, отвечать на вопросы жителей будут сотрудники прокуратуры вместе с чиновниками из краевого министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, а также Инспекцией государственного жилищного надзора.

Пермяки смогут задать вопросы по поводу предоставления коммунальной услуги по отоплению ненадлежащего качества, её отсутствию, бездействиях управляющих и ресурсоснабжающих организаций.

Все звонки будут приниматься по телефону 233-56-53. Их будет принимать прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в финансово-бюджетной сфере Анастасия Романова.





Поступившая в ходе прямой линии информация станет поводом для проведения проверок.





Напомним, декабре прошлого года в Соликамске произошли сразу несколько аварий на теплосетях, оставившие около тысячи жителей без отопления. Это случилось в условиях аномально низких температур. В результате замглавы Соликамска по вопросам ЖКХ Андрей Рыков был снят с должности, а главе округа Евгению Самоукову объявлен выговор. Кроме Соликамска, коммунальные аварии произошли и в других территориях Прикамья.





В конце года ситуацию с отключением тепла в домах Соликамска взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

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