Максим Артамонов
В прокуратуре Прикамья состоится прямая линия по отопительному сезону
Обращения жителей могут стать поводом для проверок со стороны надзорного ведомства
Сегодня, 10 января, с 11:00 до 12:00 в прокуратуре Пермского края состоится прямая линия по вопросам прохождения отопительного сезона 2023 — 2024 годов.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, отвечать на вопросы жителей будут сотрудники прокуратуры вместе с чиновниками из краевого министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, а также Инспекцией государственного жилищного надзора.
Пермяки смогут задать вопросы по поводу предоставления коммунальной услуги по отоплению ненадлежащего качества, её отсутствию, бездействиях управляющих и ресурсоснабжающих организаций.
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