В Перми в бассейне утонул трёхлетний ребёнок ЧП случилось во время новогоднего корпоратива Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Орджоникидзевском районе Перми, во время проведения новогоднего корпоратива, погиб трёхлетний ребёнок. Как сообщает properm.ru, ЧП случилось 29 декабря 2023 года в одном из комплексов саун и бань на Гайве.

Известно, что маленького мальчика на праздник привёл отец. В самом начале вечеринки, взрослые отвлеклись на организацию мероприятия, оставив ребёнка без присмотра. В результате ребёнок захлебнулся в бассейне. Отмечается, что присутствующие на мероприятии взрослые в момент трагического были трезвыми.

В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Расследование дела продолжается.

Напомним, в Пермском крае продолжается расследование уголовного дело о гибели 4-месячной девочки из Кудымкара. По одной из версий, ребёнку не была оказана качественная медицинская помощь.

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