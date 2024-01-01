Максим Артамонов В новогодние праздники в Пермском крае зарегистрировано 17 случаев обморожений Травмы под воздействием алкоголя получили более 800 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 30 декабря по 8 января в Прикамье зафиксированы 17 случаев обморожений людей. Такие данные «Новому компаньону» предоставили в краевом минздраве. Это статистика Пермской станции скорой помощи, которая обслуживает Пермь, Пермский муниципальный округ, Краснокамск, Полазну, Добрянку и Ильинский округ.

За это время скорая выезжала 836 раз на вызовы по травмам при алкогольном опьянении (среди них 569 мужчин и 267 женщин).

Кроме того, в новогодние праздники было 63 выезда на ДТП, в которых пострадали 24 человека.

В пресс-службе краевого минздрава отмечают, что с 30 декабря по 8 января не было ни одной травмы от пиротехнических изделий. Летальных случаев от переохлаждения также не зарегистрировано.

Напомним, итоги новогодних праздников подвели также и в Госавтонспекции. С 1 по 8 января в Перми произошло восемь дорожно-транспортных происшествий, одно из которых стало смертельным.

В течение восьми дней был выявлен 51 случай управления автомобилем с признаками опьянения, в 18 из которых водители оказались нетрезвыми, 29 отказались от прохождения медицинского освидетельствования, а ещё четыре человека сели за руль с признаками опьянения повторно.

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