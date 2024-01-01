Алёна Бронникова За новогодние каникулы на дорогах Перми произошло восемь аварий Одно ДТП стало смертельным Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Госавтоинспекции Перми подвели итоги праздничных выходных дней. За время новогодних каникул с 1 по 8 января в городе произошло восемь дорожно-транспортных происшествий, одно из которых стало смертельным.

«На территории краевого центра зарегистрировано восемь ДТП, в которых один человек погиб и семь получили травмы различной степени тяжести, в том числе двое несовершеннолетних», — сообщается в соцсетях ведомства.

В течение восьми дней был выявлен 51 случай управления автомобилем с признаками опьянения, в 18 из которых водители оказались нетрезвыми, 29 отказались от прохождения медицинского освидетельствования, а ещё четыре человека сели за руль с признаками опьянения повторно.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 25 водителей, управлявших транспортом без водительского удостоверения. Четыре нарушения в Перми были связаны с выездом на встречку, 55 случаев — с нарушением правил перевозки детей, 161 раз автовладельцы не предоставляли преимущества пешеходам. В 167 случаях водители находились за рулём автомобилей со стёклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колёсных транспортных средств.

Среди пешеходов также были выявлены нарушители — 149 человек преступили правила дорожного движения. Всего в праздники было пресечено 1444 правонарушения.





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