В минобре Пермского края замом по высшему образованию назначена Светлана Долгополова Ранее этот пост занимала Екатерина Черепанова Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермском крае новое кадровое назначение. Светлана Долгополова стала заместителем краевого министра образования и науки. Эту информацию распространило издание «Коммерсантъ-Прикамье».

Назначение Долгополовой состоялось в декабре 2023 года, она назначена на должность заместителя министра по развитию высшего образования и науки.

Ранее этот пост занимала Екатерина Черепанова, которая в апреле прошлого года покинула его по собственному желанию.

Светлана Долгополова имеет более десятилетний опыт работы в управлении надзора и контроля в сфере образования на должности замначальника управления, а также имеет опыт работы в системе среднего профессионального образования.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что исполняющие обязанности заместителей главы администрации Перми изменили свой статус «и.о.» на постоянный с 9 января 2024 года.

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