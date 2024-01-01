Алёна Бронникова В Прикамье 7 января простились с участником СВО Андреем Гришиным Погибшему был 21 год Поделиться Твитнуть

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В п. Рассоленки Лысьвенского городского округа 7 января состоялось прощание с погибшим во время спецоперации на Украине местным жителем Андреем Гришиным. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Военнослужащий погиб в ходе ожесточённых боёв. В социальных сетях его родственников отмечается, что молодому человеку был всего 21 год. В ведомстве выразили соболезнования родным и близким Андрея.

«В зоне проведения СВО, в ходе ожесточённых боёв погиб Гришин Андрей Александрович. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким», — сообщили в администрации Лысьвы.

Ранее стало известно, что в ходе СВО погиб житель Чусового 34-летний Иван Кокшаров. После начала спецоперации он заключил контракт о прохождении военной службы в должности старшего оператора отделения огневой поддержки. Похороны состоялись также 7 января.

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