В ходе СВО погиб контрактник из Чусового
Ивану Кокшарову было 34 года
В Чусовом прошли похороны местного жителя Ивана Кокшарова, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на соцсети главы Чусовского городского округа Сергея Белова.
Ивану Кокшарову было 34 года. После начала СВО он заключил контракт о прохождении военной службы в должности старшего оператора отделения огневой поддержки.
«В период прохождения военной службы, при выполнении специальных задач на территориях Донецкой Народной Республики и Украины, верный военной присяге, проявив стойкость и мужество 6 декабря 2023 года рядовой Кокшаров Иван Михайлович погиб», — говорится в сообщении главы Чусового.
Ранее стало известно, что в ходе СВО погиб житель Добрянки Вадим Васильев, который был строителем нового моста через Чусовую.
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