В ходе СВО погиб контрактник из Чусового Ивану Кокшарову было 34 года Поделиться Твитнуть

Фото: страница Сергея Белова в соцсети «ВКонтакте»

В Чусовом прошли похороны местного жителя Ивана Кокшарова, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на соцсети главы Чусовского городского округа Сергея Белова.

Ивану Кокшарову было 34 года. После начала СВО он заключил контракт о прохождении военной службы в должности старшего оператора отделения огневой поддержки.

«В период прохождения военной службы, при выполнении специальных задач на территориях Донецкой Народной Республики и Украины, верный военной присяге, проявив стойкость и мужество 6 декабря 2023 года рядовой Кокшаров Иван Михайлович погиб», — говорится в сообщении главы Чусового.

Ранее стало известно, что в ходе СВО погиб житель Добрянки Вадим Васильев, который был строителем нового моста через Чусовую.

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