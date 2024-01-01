В ходе СВО погиб строитель нового моста через Чусовую в Пермском крае
Похороны Вадима Васильева состоятся 6 января
В ходе специальной военной операции погиб житель Пермского края Вадим Васильев. Об этом сообщили в администрации Добрянского округа и выразили глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.
Васильев родился в д. Романята Ильинского района 12 декабря 1974 года. В 10 лет переехал в с. Липово, здесь окончил школу и получил профессию тракториста, в 1992-1994 годах отслужил в Вооружённых силах РФ, был командиром отделения связи.
В 2012 году стал ИП, в 2016-м получил грант «Семейная ферма», закупил 100 голов крупного рогатого скота, открыл в Добрянке павильон для продажи продукции, снабжал район молоком и мясом.
В 2021 году Вадим закрыл производство и стал строителем нового моста через Чусовую.
В декабре 2022 года мужчина заключил контракт для участия в СВО. В зоне боевых действий был стрелком-помощником гранатомётчика штурмового отряда мотострелковой роты.
Погиб Вадим Васильев 19 октября 2023 года в городе Красногоровка ДНР.
«Он был добрым, справедливым, честным и отзывчивым человеком, мечтал о сельскохозяйственном развитии у нас в округе», — говорится в сообщении властей.
Проститься с бойцом можно 6 января с 11.00 в добрянском Дворце культуры и спорта им. Ладугина.
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