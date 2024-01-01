Алёна Бронникова Жители Прикамья за 2023 год сдали более 800 тонн старой одежды на переработку Сбором и утилизацией текстиля занимается проект «Нафталин» Поделиться Твитнуть

По итогам 2023 года проект «Нафталин» собрал на переработку свыше 800 тонн ненужной одежды и текстильных вещей. Об этом сообщает региональное министерство ЖКХ.

Все сданные вещи сначала проходят сортировку, а затем получают вторую жизнь. Так, пригодную для использования одежду отправляются в благотворительные организации, ветхие меховые, пуховые или кожаные изделия направляют в приюты для животных.

Непригодные вещи перерабатываются в ватин, который производят в Перми, и волокна, в дальнейшем они также находят применение. Например, из ватина ткут техническое полотно для уборки помещений.

На данный момент в Перми установлено около 80 контейнеров для сбора старых вещей во дворах многоквартирных домов, магазинах и в местах с большой пешеходной проходимостью. За месяц переработку проходят от 50 до 90 тонн ненужной одежды и текстиля.

Проект «Нафталин» появился в конце 2015 года в Перми. На переработку принимается любая одежда, текстиль и отходы швейных производств. Баки для сбора есть во всех районах города. В них можно сдать одежду и домашний текстиль в любом состоянии, но с одним условием: вещи должны быть чистыми.

Количество контейнеров в Перми за 2022 год увеличилось с 40 до 80. В январе организаторы проекта рассказали о планах установить ещё 20 таких пунктов для сбора старых вещей.

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