Максим Артамонов В Перми установят ещё 20 контейнеров для переработки старой одежды и текстиля Сбором подержанных вещей занимается пермский проект «Нафталин» Поделиться Твитнуть

В прошлом году в Перми количество контейнеров для приёма одежды любой степени изношенности, отходов швейных производств, домашнего текстиля увеличилось с 40 до 80. В ближайшее время организаторы проекта «Нафталин», которые занимаются сбором, планируют установить ещё 20 таких контейнеров. Об этом сообщается на официальной странице Пермского регионального оператора «ПРО ТКО».

Как пояснил основатель и руководитель проекта Дмитрий Овцын, в этом году проекту «Нафталин» исполняется 7 лет.

«Начинали с двух пробных контейнеров. Теперь в Перми их больше 80, в некоторых локациях с большой проходимостью установлены по два или три бака. Это позволяет избавить полигоны от лишней нагрузки и сдать старые вещи из гардероба на переработку», — рассказал он.

Весь текстиль, сданный на утилизацию через контейнеры, сначала сортируют, а затем вещи, которые пригодны к дальнейшему использованию, отправляют в благотворительные организации, а ветхие меховые шубы, пуховики и одежду из кожи — в приюты для животных. Остальные вещи перерабатываются в ватин и волокна, которые полностью пригодны для дальнейшего использования.

По словам Дмитрия Овцына, сырьё, которое получается после первичной переработки, востребовано для производства широкого спектра продукции. Например, из восстановленного волокна изготавливают нетканые материалы — укрывное покрытие для растений, а также аппаратную пряжу, из которой в дальнейшем вновь производят текстильные изделия.

«Переработанная старая одежда служит сырьём для технического войлока, звукоизоляционных материалов, напольных покрытий и подкладочных материалов в мебельной промышленности», — пояснил основатель проекта.

На сегодняшний день в рамках проекта ежемесячно перерабатывается от 50 до 90 тонн старой одежды и текстиля.

Для тех, кто хочет сдать старую одежду или вещи на переработку, организаторы напоминают о главном условии — вещи должны быть чистыми.

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