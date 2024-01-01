Андрей Стрельцов «Молот» начал год с поражения В Нефтекамске пермская команда уступила «Торосу» Поделиться Твитнуть

Хо

ХК "Молот"

Сегодня после праздничного перерыва возобновились игры в чемпионате ВХЛ. «Молот» начал выездную серию в Нефтекамске, где уступил местному клубу «Торос» со счётом 1-2.

Пермские хоккеисты смогли отличиться первыми. За четыре секунды до окончания первого периода Денис Дюрягин вывел гостей вперёд. «Торос» сумел сравняться после реализации численного большинства в начале второй 20-минутки. Решающая шайба была забита хозяевами площадки уже в заключительной трети матча. За минуту до финальной сирены пермяки сменили вратаря на шестого полевого игрока, но это им не принесло успеха.

Отметим, что сегодня был день рождения у главного тренера ХК «Молот» Павла Зубова. Однако подарить наставнику победу у хоккеистов не получилось.

«Молоту» предстоит провести длительную серию выездных игр. Впереди ещё пять матчей вне родных стен. Следующий поединок пройдёт 8 января в Набережных Челнах. Соперником будет ХК «Челны».





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