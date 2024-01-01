Алёна Бронникова Для работников промпредприятий введут новый автобусный рейс № 60 Изменения также коснутся расписания автобусов № 62 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми с начала рабочей недели будет введён новый рейс автобусного маршрута № 60. Как сообщает ВЕТТА со ссылкой на городской департамент транспорта, с 9 января автобус № 60 по будням будет отправляться в 7:12 от остановки «Улица Ушакова» и следовать до остановки «Садовая».

Такое решение было принято для удобства работников промышленных предприятий. Кроме того, по их обращениям планируется внести изменения в расписание автобусов, следующих по маршруту № 62 от «Станции Осенцы» до «М/р Крохалева». Корректировки коснутся вечерних рейсов.

Отмечается, что это позволит улучшить транспортную доступность для работников промышленных предприятий, а также повысит комфорт в пути на работу и обратно.

Ранее «Новый комапньон» сообщал, что в 2024 году власти Перми планируют запустить новый автобусный маршрут для жителей микрорайона Красные Казармы. До запуска автобусов к новому ЖК предусмотрено строительство остановочных пунктов по улицам Карла Модераха и Василия Татищева.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.