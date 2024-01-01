В Перми в 2024 году планируют открыть автобусный маршрут в Красные Казармы Для запуска общественного транспорта необходима реконструкция перекрёстков Поделиться Твитнуть

ЖК «Арсенал» в Красных Казармах

Константин Долгановский

В план развития регулярных перевозок по муниципальным маршрутам Перми на 2024 год власти города включили пункт, предусматривающий организацию нового автобусного маршрута для жителей микрорайона Красные Казармы. Проект документа опубликован на сайте мэрии и уже прошёл независимую антикоррупционную экспертизу.

До запуска автобусов к новому ЖК предусмотрено строительство остановочных пунктов по улицам Карла Модераха и Василия Татищева.

Как напоминает издание «Текст», о намерении пустить к Красным Казармам общественный транспорт власти Перми сообщили в 2023 году. Движение автобусов предполагалось организовать по улицам Карла Модераха, Турчевича и Татищева. Отмечалось, что для этого необходимо провести реконструкцию нескольких перекрестков и ликвидировать парковочные места вдоль указанных улиц.

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