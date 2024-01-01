Алёна Бронникова В Пермь прибыл уникальный экспонат из Эрмитажа Кабинет с часами будет представлен в Центральном выставочном зале Поделиться Твитнуть

Группа "Пермская художественная галерея" ВКонтакте

На выставку «Память территории», представленную в Центральном выставочном зале, прибыл уникальный экспонат из Эрмитажа — кабинет с часами. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на соцсети Пермской художественной галереи.

Кабинет с часами работы аугсбургских мастеров (1700-1705) попал в Эрмитаж в 1920 году из коллекции графов Строгановых. Он принадлежал одной из первых статс-дам при русском дворе Марье Строгановой. Считается, что она получила их в качестве свадебного подарка от Петра I.

Изделие декорировано панцирем черепахи и слоновой костью, окрашенной в зелёный цвет, образами древнегреческих муз и аллегорическими фигурами семи свободных наук. Серебряные рельефы на корпусе и вставки на внутренней стороне дверец отсылают к сюжетам античной мифологии. За дверцами находятся многочисленные ящички для хранения драгоценностей.

Кабинет с часами, а также сасанидское блюдо «Шапур III в борьбе с хищником» (IV век), найденное в Пермской губернии в 1907 году, представленные Государственным Эрмитажем, экспонируются в Перми впервые. Выставка Пермской художественной галереи будет работать в ЦВЗ (Комсомольский проспект, 10) до 4 февраля 2024 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.