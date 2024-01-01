Алёна Бронникова В Прикамье на 27% снизилась выработка электроэнергии в 2023 году Причиной стали малоснежная зима и засушливое лето Поделиться Твитнуть

Камская ГЭС

Администратор

newsko.ru

Из-за климатических особенностей в прошлом году на Камской ГЭС сократилась выработка электроэнергии. По сравнению с 2022 годом, в 2023-м этот показатель снизился на 27%.

Как рассказали на гидроэлектростанции «Коммерсантъ-Прикамье», на снижение выработки электроэнергии повлияло несколько факторов. Одним из основных стала малоснежная зима 2022/23 годов. Это привело к общему дефициту снега на всей территории региона.

Весна в прошлом году наступила рано, из-за чего снег быстро растаял, и наступило раннее половодье. Пики половодья оказались низкими, а максимальный приток воды в Камское водохранилище оказался ниже средних показателей на треть.

Лето 2023 года в Пермском крае стало самым засушливым за всю историю наблюдений. В результате Кама обмелела. Ранее подобная ситуация была зафиксирована в 1975 году.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.