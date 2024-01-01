Алёна Бронникова Главе Добрянского ГО выплатят премию в размере более 90 тысяч рублей Решение принято по итогам его работы в 2023 году Поделиться Твитнуть

Дмитрий Антонов / фото: администрация Добрянского окурга

Депутаты Добрянского городского округа на декабрьском заседании приняли решение премировать главу муниципалитета Дмитрия Антонова за работу по итогам 2023 года. В местной газете «Зори Плюс».сообщается, что размер выплаты составит 92,7 тыс. руб.

Согласно пояснительной записке к документу, таким образом главу округа поощрят за успешную реализацию госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий, нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», регионального проекта «Комфортный край». Отмечены также своевременная и качественная подготовка к отопительному сезону 2023‑2024 гг., обеспечение наружного освещения, организация системы сбора мусора в сельских населённых пунктах; благоустройство дворов и общественных пространств.

Денежные средства будут выплачены за счёт экономии по фонду оплаты труда, образовавшейся в связи с листком нетрудоспособности. Поэтому дополнительное финансирование не потребуется.

Дмитрий Антонов был избран главой Добрянского ГО 30 марта 2023 года депутатами местной думы вместо досрочно ушедшего в отставку Константина Лызова. К исполнению обязанностей он приступил 1 апреля. Ранее он работал директором ГБУ ПК «Центр развития жилищно-коммунального хозяйства», руководил Дивьинским сельским поселением.

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