Алёна Бронникова В Санкт-Петербурге открылось кафе пермского холдинга Zaza Group Кафе Pavlova расположилось в центре Северной столицы Поделиться Твитнуть

Группа "Pavlova Boulangerie Russe" ВКонтакте

В конце прошлого года пермский ресторанный холдинг Zaza Group открыл в Санкт-Петербурге кафе Pavlova. Как рассказало ИА «Текст», заведение находится в центре города, на Конюшенной площади, 2г. Оно заняло помещение площадью 500 кв. м.

Совладелица Zaza Group и автор проекта кафе Pavlova Татьяна Винчи рассказала, что место для размещения нового заведения компания подбирала более полутора лет. Консультантом сделки по аренде помещения стала NF Group.

Название кафе связано с именем балерины Анны Павловой и созданным в её честь десертом. В меню заведения вошли блюда французской и русской кухни.

«Наш ресторан предлагает великолепную возможность попробовать классические блюда французской кухни, приготовленные с изыском и неповторимым русским творческим подходом», — сообщается на сайте Pavlova cafe.

В пермский холдинг Zaza Group входят рестораны «Чайка Zaza», Portofino, «OneГоги», а также кулинария «Чили» и банкетный зал White Hall.

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